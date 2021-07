Productplacement gaat steeds verder: telenovelle ‘Lisa’ past scenario aan in functie van sponsors

In de VTM-telenovelle ‘Lisa’ gaat het promoten van producten of merken verder dan we gewoon zijn: personages praten er honderduit over de uitvaartverzekeraar op wie ze een beroep doen en de elektroketen voor wie ze een slogan moeten bedenken. “Er is geen ontkomen aan reclame. De reclameboodschappen die we steeds vaker doorspoelen krijgen we nu in het programma zelf te zien”, zegt mediaprof Tom Evens. Ook de makers van ‘Lisa’ reageren.