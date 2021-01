Productiehuis van Bart De Pauw werkt voor het eerst samen met VTM

“Wat mogen wij niet weten? We moeten ons toch kunnen verdedigen”: De Pauw wil ‘geheime verklaring’ van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert inkijken

15 januari "Ik ben blij dat het proces eindelijk kan beginnen", zei Bart De Pauw (52) toen hij gisteren de trappen van het gerechtsgebouw in Mechelen af sjokte. Al is er nog altijd geen datum voor de échte start van het proces. Door hém. De Pauw wil dat de rechtbank eerst beslist of hij de verklaringen van actrices Liesa Naert (39) en Maaike Cafmeyer (47) mag inkijken die in een verzegelde omslag van de VRT zitten. "Wat mogen wij niet weten?"