Productiehuis Eyeworks gaat 'Thuis' maken

TV “We hebben onze bazen aan het huilen gekregen”: ‘Stranger Things’-ma­kers over emotioneel laatste seizoen

Tijdens een bijeenkomst in Los Angeles hebben de ‘Stranger Things’-makers Ross en Matt Duffer gehint naar wat er komen gaat in het vijfde en laatste seizoen van de populaire Netflixserie. “Het verhaal is zo emotioneel dat we de bazen aan het huilen kregen. Dat wil veel zeggen, want de enige andere keren dat ik ze heb zien wenen, was bij budgetvergaderingen.”

14 november