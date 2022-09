Productie maakt het Bart Cannaerts aartsmoeilijk, maar maakt dat ook een verschil in ‘De Allerslimste Mens’?

TVHij blijft winnen. Of overleven. Al maakten de programmamakers het hem dit keer wel écht héél erg moeilijk. Een fotoronde over alle mogelijke bonensoorten en een filmpje over de Netflixreeks ‘Jeen Yuhs’. Wij wisten er niks van, u mogelijk ook niet. Geen rechtstreekse overwinning dus voor Bart Cannaerts. Maar in een onwaarschijnlijke finale redde Bart - alweer - zijn vel.

De eerste psychologisch zware klap, de beruchte tiende deelname overleven, is een feit voor Bart Cannaerts. Waar onder andere Olga Leyers, Tom Waes en Otto-Jan Ham niet slaagden, lukte Bartje wel om naar een elfde deelname door te stoten. Straks zal hij zo goed als zeker als beste speler rechtstreeks in de grote finale zal belanden. Als hij volgende week maandag én dinsdag overleeft, overklast hij ook Gert Verhulst en Julie Colpaert en wordt hij meteen de tweede beste kandidaat ooit. Dan blijft enkel als doel om Ella Leyers en haar achttien deelnames te evenaren en te overtreffen.

Wie complottheorieën koestert, kunnen we bij deze ontgoochelen. Bart Cannaerts krijgt geen vragen of thema’s voorgeschoteld. Wel integendeel. Het werd hem bij zijn tiende deelname absoluut heel erg moeilijk gemaakt. Een bijzonder moeilijke foto- en filmpjesronde kregen hem evenwel niet klein. Toen hoofdredacteur en nieuwkomer Liesbeth Van Impe een filmvraag kreeg over ‘Factcheckers’ was dat natuurlijk wel ‘kat in ‘t bakkie’ voor haar.

Ere wie ere toekomt, Bart legde zich bijzonder sympathiek neer bij zijn verwijzing naar de finale. Tegen Thomas Huyghe. Hij liet zich ontspannen meedrijven op het ritme van goede antwoorden van Thomas, pikte telkens het vierde en/of vijfde antwoord mee en bleef zo in de slipstream van zijn tegenstander. Toch kon Thomas uitspelen indien hij de vijf stadsdelen van New York had gekend. Dat gebeurde niet, waarna Bart een vierde goed antwoord bedacht, zich ruim twintig seconden onder de score van zijn tegenstander liet zakken en dan het vijfde antwoord gaf. De klok stopte, waarna Cannaerts 22 seconden had om twee goede antwoorden te bedenken over Munch. Een eeuwigheid voor deze klepper.

Jammer overigens dat Thomas Huyghe al na twee afleveringen het strijdtoneel moet verlaten. Zijn soort droge humor is het zout en de peper bij zo’n tv-quiz. Dat gaan we node missen. Bij zoveel quizgeweld moest zelfs jurylid Herman Brusselmans zijn meerdere erkennen. De auteur bleef kalm en allesbehalve grofgebekt. Co-zitter Jennifer Heylen liet haar klaterende lach en fijne opmerkingen de vrije loop. Heerlijk duo.

De leukste quotes

Thomas (die 31 jaar is): “Dat is middelbare leeftijd.”

Erik (tegen Bart die voor de tiende keer deelneemt): “Doe jij nog iets anders dan hier zitten?”

Brusselmans (nadat Bart reclame heeft gemaakt voor zijn hoorspel ‘Fromage’): “Ik heb ook een hoorspel geschreven voor doven en gehoorgestoorden.”

Brusselmans (over de kandidaten): “Het goede is dat er geen sukkels bij zijn. Sukkels zijn er hier veel geweest. Maar nu zijn het slimme mensen.”

Erik (op zijn best bij een vraag over het dorpje Au): “Dit is een auwpmerkelijke vraag.” En wat later: “Een tip dus. Een straffe tip.”

Jennifer Heylen (over Brusselmans): “Hoe meer ik met je praat hoe meer ik je een vampier vind. Binnen roken, schrijven...” ‘”Ik rook niet meer binnen. Enkel buiten”, is het droge antwoord.

Hilarische momenten

Thomas Huyghe tracht uit te leggen dat hij garnalen lekker vindt. “Ik eet minder garnalen dan ik lekker vind. Ik eet meer préparé dan garnalen, maar ik vind garnalen lekkerder dan préparé. Maar je vindt préparé gemakkelijker in de Delhaize dan garnalen.” Waarop Erik: ‘dit wordt een raar gesprek.”

Er ontstaat een welles-nietes-discussie tussen Erik en Jennifer over intimiteit waarmee de presentator het moeilijk heeft. “We gaan over naar de volgende vraag”, sluit Erik af.

Brusselmans vertelt doodernstig dat een Rolex de druk in het water tot 120 meter diepte kan verdragen. Waarop applaus volgt. “Ik zeg maar wat en iedereen gelooft dat”, klinkt het dan bot.

Kantelmomenten

‘3-6-9' is een opwarmertje, waarna Cannaerts meteen een kloof slaat bij ‘Open deur’. Van Impe krijgt meteen een moeilijke puzzel, verliest tijd en ziet vooral de concurrentie wegsnellen.

Van Impe krijgt een gemakkelijke fotoronde (over de boeken van Brusselmans), terwijl Cannaerts een haast onmogelijke fotoreeks krijgt. Dat hij 9 van de 10 bonensoorten kan aanduiden is heel straf.

Ook de vaak alles bepalende filmpjesronde wordt Cannaerts op de proef gesteld. Eerst mag Van Impe freewheelen met een gemakkelijk fragment over ‘Factcheckers’. Cannaerts krijgt de Netflix-reeks ‘Jeen Yuhs’ voorgeschoteld. Uitslag bekend...

In de finale lijkt Huyghe te gaan winnen, maar Cannaerts blijft super gefocust, laat zich in volle strijd zakken om de klok niet te vroeg te laten stoppen, En overleeft.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Liesbeth Van Impe 476 sec.

2. Bart Cannaerts 372 sec.

3. Thomas Huyghe 279 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts 10 deelnames 7 overwinningen 3 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Jelle Cleymans 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Lotte Vanwezemael 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Thomas Huyghe 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

9. Liesbeth Van Impe 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Peter Van de Veire (50)

Deelname en winnaar 2018

6 deelnames, 5 overwinningen

Allerhardst van tong

