Productie grijpt in: twee tv-sterren uit ‘Below Deck’ op staande voet ontslagen na seksschandaal

TVTwee castleden van de populaire realityreeks ‘Below Deck: Down Under’ zijn per direct ontslagen. Beide tv-sterren moesten het jacht, waarop de opnames plaatsvinden, direct verlaten vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. De ernst van het incident dwong zowel de kapitein als het productieteam tot ingrijpen.

Er heerst commotie onder de cast en crew van ‘Below Deck: Down Under’, een realityprogramma dat al ruim 10 jaar wordt uitgezonden. In de reeks volgen kijkers de avonturen van de bemanning van de Northern Sun, een luxueus superjacht dat gasten vervoert in de Australische wateren. Maar kort na de start van de aflevering van deze week liep het fout: kijkers kregen te zien hoe schipper Luke en tweede steward Laura bij hun kraag werden gevat. De twee waren zonder toestemming de kamers van andere bemanningsleden binnengedrongen en deden daarbij ongepaste seksuele toenaderingspogingen.

Het incident begon toen derde steward Margot tegen hoofdsteward Aesha vertelde dat ze na een avond drinken niet gestoord wilde worden. “Ik wil alleen water en naar bed. Geen Luke,” zei ze, verwijzend naar de schipper. Niet veel later werd Luke, die toen naakt was, betrapt terwijl hij probeerde bij Margot in bed te kruipen. Hoewel zij “compleet dronken” was en op dat moment zelfs het bewustzijn had verloren.

Incident bij 'Below Deck Down Under'

Scheldpartij

De makers, die normaal gesproken nooit in beeld verschijnen, grepen in en dwongen Jones de kamer uit, ondanks heftige protesten, scheldwoorden en geschreeuw. Vervolgens werd hij naar zijn eigen kamer gebracht, waar hij zichzelf opsloot. Later die nacht werd hij van het schip en naar een hotel gestuurd om te ontnuchteren. De volgende ochtend riep de kapitein schipper Luke weer aan boord, om hem per direct te ontslaan.

“Vannacht zijn er grenzen overschreden”, aldus de kapitein. “Er was onbetamelijk gedrag, en je bent iemands hut binnengegaan zonder toestemming. Helaas heb ik geen andere keus dan je te laten gaan.” Luke bood vervolgens zijn excuses aan voor het incident: “Het spijt me, en ik ben zo teleurgesteld in mezelf.”

‘Grenzen niet gerespecteerd’

Ook tweede steward Laura ging haar boekje te buiten die nacht. Terwijl zij en matroos Adam in het bubbelbad zaten, probeerde Laura op zijn schoot te gaan zitten, hoewel hij haar ontweek. Later ging ze zonder zijn toestemming zijn kamer binnen en probeerde hem een massage te geven, waarbij ze op ongewenste wijze massage-olie op zijn rug smeerde. “Ik heb haar meerdere keren gezegd dat ik gewoon vrienden wil zijn, maar ze begrijpt de boodschap niet”, vertelde matroos Adam aan de camera.

Schipper Luke moest het schip onmiddellijk verlaten na het incident.

De producenten kwamen ook hier tussenbeide en vroegen steward Laura om de kamer te verlaten. Ze kuste de matroos nog meerdere keren op zijn rug voordat ze de hut verliet. De volgende dag werd ook Laura op het matje geroepen door de kapitein: “Adam voelt zich ongemakkelijk bij sommige zaken en heeft geprobeerd om ‘nee’ te zeggen. Maar jij hebt niet naar hem geluisterd en hebt zijn grenzen niet gerespecteerd. Daarom ga ik vandaag je dienstverband beëindigen.”

Kijkers geschokt

In de Amerikaanse media onthult de kapitein deze week dat de eigenlijke ontslagen al meer dan een jaar geleden hadden plaatsgevonden. Maar de beelden van het voorval werden deze week pas voor het eerst uitgezonden. Het schandaal zorgde meteen voor heel wat opschudding onder de kijkers van ‘Below Deck’. Hoewel velen geschokt waren, waardeerden ze ook de kordate reactie van het productieteam en de kapitein. “De hut is onze veilige haven”, besluit die kapitein nog. “De deur symboliseert onze grenzen. Openen kan enkel met wederzijdse goedkeuring.”

