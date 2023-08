Producers van ‘The Crown’ beloven “enorme gevoeligheid” wanneer het over dood Diana gaat

TVIn het zesde seizoen van ‘The Crown’, dat later dit jaar op Netflix zal verschijnen, zal ook de dood van prinses Diana aan bod komen. Daar was op voorhand al heel wat ophef over. Maar de makers van de reeks verzekeren nu dat ze met veel respect te werk zullen gaan bij het verfilmen van Diana’s overlijden.

De producers van ‘The Crown' waren te gast op het Edinburgh TV Festival. Daar benadrukten ze hoeveel moeite ze doen om de dood van prinses Diana, die in het zesde seizoen te zien zal zijn, respectvol in beeld te brengen. “De show mag groot en luidruchtig zijn, maar wij zijn dat niet", vertelde producer Suzanne Mackie. “We zijn bedachtzame en gevoelige mensen. En we hebben zorgvuldige, lange gesprekken gehad over hoe we het zouden doen.”

“Het publiek zal er over oordelen”, vervolgde Mackie. “Maar ik denk dat we het op een bedachtzame, delicate manier gedaan hebben. Elizabeth Debicki (die Diana speelt, red.) is een buitengewone actrice, die bijzonder attent en bedachtzaam is. Ze hield van Diana. We hebben allemaal erg veel respect voor haar. Ik hoop dat dat duidelijk is.”

Geschokt

Toen duidelijk werd dat ‘The Crown’ het overlijden van Diana zou verfilmen, kwam daar best wat commentaar op. De Franse priester Yves-Marie Clouchard-Boussuet, die destijds de dienstdoende christelijke geestelijke was in het ziekenhuis Pitié Salpêtrière waar Diana overleed, liet weten dat hij geschokt was.“Het is niet nodig om de gebeurtenissen van die nacht te herhalen. Diana heeft namelijk kinderen en een broer en zussen. De hele familie zal gekwetst worden door de reconstructie van het ongeluk.” Hij besloot: “We kennen allemaal de feiten van wat er gebeurd is. Het is allemaal ook heel duidelijk, dus het is niet nodig om nieuwe beelden van de verschrikkelijke gebeurtenis te produceren.”

Het is bovendien niet de eerste keer dat ‘The Crown’ onder vuur komt te liggen in verband met de verhaallijn van de prinses. Eerder reageerde ook Dame Judi Dench op de “grove sensatiezucht” van de serie. Waarop ‘The Crown’ besloot om een disclaimer toe te voegen met daarin de vermelding dat het gaat om een “fictieve dramatisering van ware gebeurtenissen.”

