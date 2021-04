Producer Katrien over nieuwe seizoen ‘Château Planckaert’: “Er moeten veel knopen doorgehakt worden”

TV Marvel lanceert eerste zwarte Captain America: “We zijn niet bang voor de controver­se”

29 april Anthony Mackie (42) wordt de eerste zwarte Captain America in de geschiedenis van het Marvel Universum. Hij vervangt Chris Evans, die in 2019 aankondigde dat hij zijn superheldencape aan de haak zou hangen. Daarmee stapt de franchise voor het eerst af van het Amerikaanse ideaalbeeld: “Nee, geen blond haar en blauwe ogen meer”, knikt Marvel-producer Malcolm Spellman. “Dat gaat ongetwijfeld voor controverse zorgen, dat wisten we, en we zijn er niet bang voor.”