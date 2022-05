Problemen achter de schermen van de nieuwe K3-clip ‘Mango Mango’

TV RECENSIE. ‘Stranger Things 4.1’: “Een terugkeer langs de grote hellepoort”

Drie jaar heeft u moeten wachten om de jonkies van ‘Stranger Things’ terug door uw scherm te zien fietsen. Dat zoiets een eeuwigheid is in een tienerleven, is duidelijk te merken aan het feit dat de helft van de jonge cast intussen een serieuze baard in de keel heeft gekweekt en/of vijftien koppen groter is geworden. En toch bevinden we ons in het verhaal slechts een half jaar na de vuurwerkfinale van seizoen drie. Of dit vierde seizoen daar nog veel vonken aan heeft toe te voegen? Of net zoals Eleven zonder krachten komt te vallen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

