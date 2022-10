Prinses Diana bereikt dieptepunt in trailer voor het vijfde seizoen van ‘The Crown’: “Ik maakte geen enkele kans”

In de vijfde reeks wordt de Britse koninklijke familie gevolgd tijdens de jaren negentig. Een periode waarin er vooral veel aandacht was voor de huwelijksproblemen en latere scheiding van prins Charles en prinses Diana. In seizoen vijf krijgen we dus onder meer te zien hoe het misloopt tussen de voormalige geliefden. Naast hun scheiding wordt ook Diana’s veelbesproken interview met de BBC, haar depressie en eetstoornis én haar tragische laatste uren tot op het bot uitgespit. En dat tot groot ongenoegen van alle fans. “Dat is enorm respectloos tegenover haar familie”, klinkt het. Verder zijn ook critici niet te spreken over het vijfde seizoen. Vooral het feit dat de makers een verhaallijn toegevoegd hebben waarin Charles constant probeert om zijn moeder te laten afzetten, zorgt voor ophef. “Deze verfoeilijke reeks is bewust kwetsend”, aldus royalty-biograaf William Shawcross.