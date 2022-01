Prinses Delphine over moment waarop ze ontdekt wie haar vader is: “Het kon me niet schelen dat hij een prins was”

TVIn ‘Delphine, mijn verhaal’ blikt de prinses terug op het moment waarop ze ontdekt wie haar vader is. Wanneer ze zeventien jaar is, vertelt mama Sybille haar de waarheid: Albert is haar echte vader. “Ik hield wel van het karakter van Albert, dus ik was opgelucht dat ik zijn dochter was", vertelt de prinses.

Sybille had haar dochter meegenomen naar Foxtrot Oscar, het lievelingsrestaurant van Delphine in Londen, om haar het nieuws te vertellen. “Ik weet nog perfect hoe die dag gelopen is en wat we gegeten hebben”, blikt Delphine terug. “Plots vertelde mijn moeder dat Albert mijn vader was.” Delphine reageerde heel positief op de onthulling. “Ik vond het fantastisch toen ik het hoorde. En niet door wie hij was, want het kon me geen zier schelen dat hij een prins was. Meer zelfs, ik had liever gehad dat hij geen prins was, want dan moest niet alles stiekem gebeuren. Maar ik hield wel van het karakter van Albert, dus ik was opgelucht dat ik zijn dochter was.”

Ook mama Sybille zelf reageert in de documentaire op die bewuste dag. “Mijn dochter vond het niet erg om de waarheid te horen. Ze was niet geschokt. Ik denk dat ze het zelf moet aangevoeld hebben.” Ze was ook opgelucht dat de waarheid eindelijk uitgesproken was. “Mijn angst was dat ze het van iemand anders te horen zou krijgen. Daar was ik bang voor. Om zoiets van iemand anders te horen is een grote schok voor een kind.”

‘Dj Albert’

Delphine kreeg pas na zeventien jaar te horen wie haar vader was, omdat Sybille dit niet eerder mocht vertellen om politieke redenen. “Het zou hem en België schade kunnen opleveren. Het zou een groot schandaal zijn. Ik begreep dat helemaal", aldus Delphine. “Dus ik ging meteen in een soort ‘soldatenmodus’ om hen alle twee te beschermen.”

In ‘Delphine, mijn verhaal’ vertelt de prinses ook over de band tussen Albert en haar moeder. “Ik herinner me dat hij en mijn moeder veel met elkaar belden, soms hele dagen. Hij was een lieve, goede vriend uit België die mijn moeder heel gelukkig maakte. En mij ook, maar ik wist niet dat hij mijn vader was.” De prinses herinnert zich ook dat Albert verzot was op muziek. “Hij maakte cassettebandjes voor mijn moeder. Hij was eigenlijk een dj. Zo reden we uren naar het zuiden van Frankrijk en luisteren we naar de bandjes met ABBA op.” Sybille heeft nog enkele van die cassettebandjes. “Hij luisterde vaak naar muziek en nam dat dan op. Het was altijd met bekende muziek uit die tijd.”

Vakantie met Albert

Sybille, Albert en Delphine brachten samen de vakantie door op de jacht van Albert. “Ik vond dat fijn", vertelt Delphine. “Het was met goeie vrienden van hem en van mijn moeder. Iedereen bleek ook te weten dat ik zijn dochter was, zelfs de bemanning, behalve ik. Dat was een beetje dom.”

‘Delphine, mijn verhaal’, vanaf 12 januari, elke woensdag om 20.40 uur op Eén .

Volledig scherm © Delphine van Saksen-Coburg / Warner Bros. ITVP België

