Prinses Delphine danst voor Make-A-Wish en leukemiepatiënt Adam: “Ik wil m’n titel op een goeie manier gebruiken”

TVZaterdag is het zover: dan kan Vlaanderen eindelijk de danskunsten van Delphine van Saksen-Coburg (53) ontdekken in ‘Dancing With The Stars’. De prinses steunt met haar deelname het goede doel Make-A-Wish. Samen met de organisatie wil ze zo de wens van leukemiepatiënt Adam laten uitkomen. De royal had onlangs haar eerste ontmoeting met de jongen.

De 12-jarige Adam is nu in remissie, maar kreeg twee jaar geleden de zware diagnose van leukemie. 18 maanden lang stond zijn leven on hold en had hij nagenoeg geen contact met vrienden of familie. Na al die tijd heeft hij slechts één wens: een groot Marvel-superheldenfeest voor iedereen die hij zo lang moest missen. En die wens gaat Delphine voor hem in vervulling laten gaan via ‘Dancing With The Stars’ en Make-A-Wish.

“De dag waarop ik te horen kreeg dat ik leukemie had, werd ik van school gehaald door mijn ouders voor een doktersafspraak”, vertelt Adam aan de prinses. “Mijn bloed werd afgenomen en de dokter voelde aan mijn lymfeknopen, die erg gezwollen waren. Amper een paar uur later kreeg ik mijn eerste chemobehandeling, het was allemaal één grote shock voor me. Ik moest het vanaf dat moment dag per dag bekijken. Ik luisterde vaak muziek, naar mijn playlist met heel wat opbeurende liedjes zoals ‘Eye of the Tiger’. Een deel van de lyrics gaat ook over ‘rising up’, voor mij staat dit gelijk aan in chemotherapie gaan en er terug bovenop komen. Tijdens mijn behandeling heb ik mijn familie uit het VK en mijn vrienden lang niet meer gezien, daarom is het mijn wens om iedereen samen te krijgen op een feestje met Marvel-helden. Mijn favoriete held is trouwens Thor.” Adams ouders komen uit Londen en Glasgow, maar wonen al 9 jaar in België.

Delphine van Saksen-Coburg was ontroerd door het verhaal. “Ik neem deel aan ‘Dancing With The Stars’ om Make-A-Wish meer op de kaart te zetten en mensen bewust te maken van hun bijzonder belangrijke werk”, vertelt ze. “Ik wil m'n titel zo op een goeie manier gebruiken. De organisatie ligt mij nauw aan het hart. Net als Adam. De eerste ontmoeting met hem en zijn gezin was geweldig. Hun warmte en positiviteit kan mee voor genezing zorgen, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Wat fijn is, is dat kinderen dingen willen die wij als vanzelfsprekend zien. Adam wil gewoon een feest voor familie en vrienden, die hij zo gemist heeft door zijn ziekte. Ik ben zo ongelooflijk blij dat ik hieraan kan en mag meewerken voor hem. We beginnen meteen met het plannen van het feest, want we hebben veel werk voor de boeg. Het is mooi om te zien hoe het hele team van ‘Dancing With The Stars’ zich inzet om Adams wens mee te helpen verwezenlijken.”

‘Dancing With The Stars’: vanaf zaterdag om 19.50 uur bij Play4.

