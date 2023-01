Prins Harry’s nieuwe Netflixserie vanaf deze zomer al te zien op het streamingplatform

TV‘Harry & Meghan’ staat nog geen maand online of Netflix kondigt al een nieuwe serie van de hand van het veelbesproken koppel aan. ‘Heart of Invictus’, prins Harry’s reeks over de zogenaamde Invictus Games, is vanaf deze zomer al te zien op het streamingplatform.

In ‘Heart of Invictus’ worden deelnemers aan het door Harry bedachte sportevenement voor militairen met blijvend letsel gevolgd. “Deze nieuwe serie van Archewell Productions volgt een groep buitengewone deelnemers van over de hele wereld op weg naar hun deelname aan de Invictus Games”, klinkt het in een tweet van het streamingplatform. Bij het bericht in kwestie hoort ook een foto van de hertog van Sussex. Op het beeld is te zien hoe prins Harry en een atleet elkaar de hand schudden.

De Netflixreeks volgt deelnemers tijdens de 2020 Invictus Games, die omwille van de coronapandemie pas in april 2022 plaatsgevonden hebben, in het Nederlandse Den Haag. Afgelopen lente was ook te zien hoe camera’s Meghan en Harry, die ook zelf aanwezig waren op het event, volgden tijdens hun bezoek aan onze noorderburen. In welke mate de hertog en hertogin van Sussex te zien zullen zijn in de reeks is momenteel nog niet bekend.

De zesde editie van de Invictus Games 2023 gaat in september door in het Duitse Düsseldorf. In 2004 was Londen als eerste aan de beurt. Nadien volgden Orlando (2016) en Toronto (2017). De vierde editie vond in 2018 plaats in het Australische Sydney. Vorig jaar was het dan weer de beurt aan onze noorderburen. Ook de locatie van 2025 is al bekend. Zo zullen de Invictus Games binnen twee jaar plaatsvinden in Vancouver en Whistler, Canada.

