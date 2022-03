Primeur voor Vlaamse kijkers van ‘Midsomer Murders’: nieuwe aflevering eerst in ons land te zien

In de nieuwe aflevering ‘The Scarecrow Murders’, nummer 130 uit de serie, wordt het dorpje Little Upton tijdens de voorbereidingen van het jaarlijkse Midsomer Scarecrow Festival opgeschrikt door het lichaam van een zakenvrouw. Zij wordt opgehangen teruggevonden in haar etalage, naast haar vogelverschrikker. Inspecteur Barnaby moet op zoek naar de dader.

Dat de aflevering bij ons nu al te zien is, is opvallend, want in Groot-Brittannië is het nog wachten op een startdatum. Normaal gezien lopen wij achter op het uitzendschema daar, maar in dit geval is het dus omgekeerd. En er is nog meer goed nieuws voor onze fans: door het wereldwijde succes van de serie werd er ook al besloten dat er een 23e seizoen komt. De opnames staan gepland voor in de zomer.