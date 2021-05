Primeur in ‘Blind Gekocht’: koppel zet nieuwe woning alweer te koop

Cherifa, Rachid en hun vier kinderen namen enthousiast deel aan ‘Blind Gekocht’, het Play4-programma waarin kandidaten hun lot (en geld) in handen leggen van vastgoedmakelaar Béa en interieurarchitecten Bart en Kelly. Zij gaan op zoek naar het droomhuis van de kandidaten, die de woning pas te zien krijgen wanneer het al aangekocht is. Woensdag waren Cherifa en Rachid aan de beurt. Zij toonden zich bijzonder opgetogen met hun nieuwe woonst, maar ondertussen staat het huis alweer te koop, bevestigt Play4. Het is de eerste keer in de drie seizoenen van het programma dat zoiets gebeurt.

“Het was voor het hele team wel even schrikken na een intense periode van zoeken, verkopen, verbouwen, draaidagen en verhuizen", klinkt het bij Play4. “Maar het belangrijkste is nog altijd het geluk van de kandidaten. En als ze dat om welke redenen dan ook niet in deze woning vinden, dan is het hun volste recht om die beslissing te maken. Iedereen is vrij om met hun eigendom te doen wat ze willen. Dat hoort er nu eenmaal bij." Presentator Kobe Ilsen is ondertussen wel op bezoek geweest bij Cherifa en Rachid om te horen hoe de vork in de steel zit. “Dat komt volgende week uitgebreid aan bod in ‘Blind Gekocht’.”