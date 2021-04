Prijzig record: ‘Lord of the Rings’-reeks van Amazon kost 339 miljoen euro voor slechts één seizoen

TVDe ‘Lord of the Rings’-reeks van Amazon gaat blijkbaar gepaard met een prijskaartje om U tegen te zeggen. Voor slechts één seizoen van de serie betaalde de zender 465 miljoen dollar, ofwel zo’n 339 miljoen euro.

Misschien dat de makers van de reeks ook een draak met een berg vol goud hebben verslagen, net als in ‘The Hobbit’, want zo’n duur eerste seizoen is erg uitzonderlijk voor een fantasyshow. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een record. Dat is goed nieuws voor fans van de franchise, want het betekent waarschijnlijk dat er kosten nog moeite werden gespaard om er een succes van te maken. Ter vergelijking: ‘Game of Thrones’, tot nu toe de meest populaire fantasyreeks ter wereld, kostte zo’n 100 miljoen dollar (83 miljoen euro) per seizoen. Dat is heel wat minder.

Het bedrag werd bekendgemaakt in een officieel rapport van de Nieuw-Zeelandse regering. “Dit vinden we natuurlijk geweldig”, aldus Stuart Nash, hun minister van economische ontwikkeling. “Dit wordt de grootste tv-serie ooit gemaakt, en ze nemen alles op in ons land! Dat zal wonderen doen voor het toerisme.” Het land trekt al jaren bezoekers die de landschappen uit vorige ‘Lord of the Rings’-films willen zien, want ook die werden daar gefilmd.

De nieuwe spin off-reeks zou zo’n vijf seizoenen tellen in totaal, en aan het eind van de rit dus makkelijk een miljard dollar gaan kosten. Amazon lijkt dus bereid om diep in de buidel te tasten voor dit project. Of misschien kregen ze dan toch die mythische draak te pakken?

Dit zijn de duurste tv-reeksen ter wereld 1. ‘The Lord of the Rings’ door Amazon, de nieuwe recordhouder. 2. De Marvel-series van Disney+ (zoals ‘WandaVision’ en ‘Falcon & The Winter Soldier’) kosten meer dan 25 miljoen dollar (20,8 miljoen euro) per aflevering. 3. ‘The Pacific’ van HBO - 20 miljoen dollar (16,7 miljoen euro) per aflevering 4. ‘Game of Thrones’ van HBO - meer dan 15 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) per aflevering 5. ‘The Mandalorian’ op Disney+ - ongeveer 15 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) per aflevering

De jacht op het goud in 'The Hobbit'.