PREVIEW. Zeemeermin maakt er een knallend feestje van in ‘The Masked Singer’

TV Miguel Wiels is deze week op Eén, VTM én Vier te zien: “Ik doe daar niet onnozel over. Ja, dat streelt mijn ego”

14 oktober Deze avond valt er op tv niet naast Miguel Wiels (48) te kijken. De hitleverancier van onder andere K3 en Niels Destadsbader is op de drie grootste Vlaamse zenders te zien. Op Vier verdedigt hij zijn kansen in ‘De slimste mens’, maar zoals elke weekdag is hij ook in ‘Thuis’ (Eén) en ‘Familie’ (VTM) te horen. “Ik moet daar niet onnozel over doen, ja, dat is een fijne gedachte”, vertelt hij in een uitgebreid gesprek dat deze week in de vierde Soapsspecial van Dag Allemaal staat.