PREVIEW. ‘Viva Vermeire’ onderzoekt de bromance tussen Jacques Vermeire en Walter Grootaers

De eerste aflevering van ‘Viva Vermeire’ staat in het teken van de vriendschap en het gezinsleven. Uiteraard mag ook Walter Grootaers daarin niet ontbreken. De twee zaten regelmatig samen in dezelfde programma’s en ontwikkelden een heuse bromance. Al mag een occasionele steek onder water daarbij niet ontbreken. Ook het familieleven is voor Jacques erg belangrijk. Dochter Julie kent twee papa’s, vertelde ze al in ‘Alloo Bij’: “Iemand die op het podium staat, op tv komt en er volle bak voor gaat, en thuis is het iemand die heel rustig is. Veel mensen verschieten daar wel van.”