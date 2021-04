PREVIEW. “Ik dacht dat ik ging sterven”: Luca Brecel stopt tijdens het roeien in ‘De Container Cup’

Luca Brecel maakt zich op voor 1 kilometer roeien. Al snel wordt duidelijk dat de snookerspeler het steeds moeilijker krijgt. Tot hij ook effectief stopt met roeien. “Ik stopte omdat ik niet meer kon”, legt hij uit. “Ik vroeg me af wat ik moest doen. Gewoon verder gaan alsof er niets gebeurd is? Maar ik kon mijn armen letterlijk niet meer bewegen. Wat een afgang!” Een primeur voor ‘De Container Cup’: “Hij is de eerste topatleet die pauzeert", weet Pedro Elias. Hoewel hij moedig blijft verderdoen, moet Luca toch nog een paar keer stoppen. Noodgedwongen: “Ik dacht dat ik ging sterven", zegt hij. “Weer een primeur voor op tv." Al heeft Luca wel een goed excuus voor die pauzes: hij heeft erge last van astma en hooikoorts, wat uiteraard niet goed te combineren valt met zware sportinspanningen.