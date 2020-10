PREVIEW. Aloud familierecept valt niet in de smaak in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “Een mes in m'n hart”

TV Kamal Kharmach zoekt onderne­mers voor een tweede seizoen van ‘Andermans Zaken’

28 oktober Sinds 30 september kent Vlaanderen Kamal Kharmach niet enkel als comedian, maar ook als expert in ondernemen en docent bedrijfseconomie. Ondertussen steekt hij al vijf weken lang zijn neus in ‘Andermans Zaken’ op Eén en helpt kleine ondernemingen in nood. De nood aan ondernemerschap in Vlaanderen is groot, maar ondernemen is tegelijkertijd door de extra uitdagingen waarmee de coronacrisis ons confronteert. Voor 2021 worden duizenden faillissementen voorspeld. Daarom gaat Kamal opnieuw op zoek naar ondernemers die nood hebben aan begeleiding voor een tweede reeks van ‘Andermans Zaken’.