Presenteert Niels Destadsbader dan toch een derde seizoen van ‘The Masked Singer’?

“Het is een dag van nationale rouw”, grapt Destadsbader. “Al weet je natuurlijk nooit wat er in de toekomst kan gebeuren.” Het populaire tv-gezicht laat zo de deur op een kier voor een eventuele tijdelijke terugkeer naar VTM om ‘The Masked Singer’ te presenteren. Het gebeurde in het verleden namelijk meermaals dat de paradepaardjes van bepaalde zenders toch uitgeleend werden aan de concurrerende omroepen, mits een ruildienst of betaling. Zo presenteerde Eén-gezicht Kobe Ilsen een tijdje ‘Blind gekocht’ op Play4. “Er is een soort ‘bonnetjessysteem’”, aldus Joe-stem Anke Buckinx. “Hierdoor mag Erik Van Looy bijvoorbeeld te zien zijn op VTM, als An Lemmens in ruil dan mag meedoen aan ‘De slimste mens’.”