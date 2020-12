Presentator Peter Van de Veire toont het nieuwe ‘Big Brother’-huis: "Niemand zal veilig zijn voor de 115 camera's. Ook niet op het toilet"

Bart (46) en Katrijn (41) vielen voor elkaar in het Big Bro­ther-huis, maar na 7 jaar liep hun huwelijk mis: “We komen als exen beter overeen dan als partners”

13 december Zeven jaar geleden zag heel Vlaanderen hoe Bart en Katrijn in het huis van ‘Big Brother’ verliefd werden op elkaar. Daarna volgden zeven prachtige, liefdevolle jaren voor het koppel. Maar uiteindelijk haalden hun werkelijke dromen en toekomstplannen hen in. Na een woelige scheiding blijken de twee als exen beter te matchen dan als koppel. “De breuk was een wake-upcall. Sindsdien gedraag ik me een pak serieuzer in de liefde.”