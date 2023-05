Presentator Gilles De Coster blikt vooruit naar finale van ‘De mol’: “Het is theoretisch perfect mogelijk dat de mol een rood scherm kreeg”

‘Love Is­land’-finaliste Rowéna zwanger van haar eerste kindje: “We houden nu al van je”

‘Love Island’-deelneemster Rowéna Verhaasdonk - die tijdens het eerste seizoen van het programma de finale haalde - verwacht haar eerste kindje. Papa in spe is Instagramgebruiker a.marcai77, die ‘Loco Ro’ leerde kennen dankzij ‘Love Island’-vriendin Aleksandra. Het koppel maakte het nieuws zelf bekend via hun sociale mediakanalen.