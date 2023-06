Prachtige woning in ‘Miljoenenhuizen’ staat op de zeedijk en kost ‘maar’ 3,2 miljoen, maar raakt niet verkocht door... de tijgerkamer

TV “Het voelde of ik tekort­schoot voor mijn gezin”: opnames 'Ons huis/nieuw huis' bleken uitdaging voor makelaar Kristien

Voor ‘Ons huis/nieuw huis’ op VRT 1 te zien was, was Kristien Viaene (50) een nobele onbekende. Nu is de vastgoedmakelaar goed op weg een tv-ster te worden. “Gelukkig heb ik daar in Brussel, waar ik woon, weinig last van”, vertelt Kristien aan ‘Primo’. Hoe heeft ze de opnames beleefd? Hoe zwaar was de combinatie met haar gezin? En wat met de vergelijkingen met die andere immoprogramma’s? “Ons concept is vernieuwend.”