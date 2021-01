Powerkoppel Gene Thomas en Kristel Verbeke reizen terug naar het jaar 1985: "Het geheim van onze relatie? Chance hebben"

Georges Grün die ons naar het WK in Mexico kopt, 'The Terminator' die de bioscoopzalen verovert en Madonna die haar ja-woord geeft aan Sean Penn. 'Groeten uit' reist vanavond naar het jaar van het Heizeldrama en de wereldhit 'Dancing in the Dark': 1985. De 12-jarige Gunter 'Gene' Thomas was op dat moment niet weg te slaan van zijn Atari-spelcomputer. Vanavond flitst de zanger samen met zijn vrouw Kristel en kinderen Lily (14) en Nanou (15) terug in de tijd.