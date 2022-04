‘Posterboy professor’ Stijn Baert uit ‘Blind Gesprongen’: “Mensen moeten zich vaker afvragen waar ze gelukkig van worden”

Zelf heeft hij geen nood aan een carrièreswitch, want Stijn Baert hééft zijn droomjob al te pakken. De bekende arbeidseconoom en prof aan de UGent is een autoriteit in zijn vakgebied en een veelgevraagde commentator, ook voor ‘Dag Allemaal’. Dezer dagen is hij een van de experts die in het VTM-programma ‘Blind Gesprongen’ kandidaten begeleiden naar een nieuwe job. Vijf mannen en vrouwen, onder wie Jessica en Senne, geven hun oude job op en leggen hun lot in handen van Stijn en co: “Daar is moed voor nodig”, zegt Stijn in ‘Dag Allemaal’. “Gelukkig is er presentatrice Nora Gharib, die de kandidaten op hun gemak stelt. Ik ben erg onder de indruk van haar ontwapenende optreden. Nora heeft star quality, maar is tegelijk pretentieloos.”