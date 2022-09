PORTRET. Na 36 jaar ‘Morgen weer met meer weer’ gaat Frank Deboosere verplicht op pensioen: “Zo zijn de regels blijkbaar”

TV STREAMING­TIP. ‘Off The Hook’: digitale detox voor dummies

Eten bestellen, de weg uitstippelen of nog snel snel even een berichtje sturen naar enkele vrienden: geen toestel dat de laatste jaren zo’n onmisbaar levensattribuut lijkt als de smartphone. Maar wat als je die nu eens volledig uit je leven zou bannen, en weer écht zou stilstaan bij alles rondom je heen? Die vraag probeert Netflix-serie ‘Off The Hook’ te beantwoorden.

