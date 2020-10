PORTRET. Gerty Christoffels (62), het brave kind voor wie het glas “altijd halfvol” was

TV Boer Frits voelt heel wat vlinders in ‘Boer Zkt Vrouw’: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”

12 oktober Niet alleen bij Tristan in Ellikom, maar ook enkele kilometers verderop in Hamont heeft Cupido een boer vol in het hart getroffen in ‘Boer Zkt Vrouw’. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt boer Frits (23) over zijn gevoelens voor Hanne (24). “Voor mij benadert ze de perfectie.” En zijn die gevoelens wederzijds? Wij legden beide partijen op de rooster. “Ik was eigenlijk niet van plan om me in te schrijven.”