PORTRET. Einde verhaal voor ‘Vandaag Inside’. Van analyserend voetbalprogramma naar provocerende praatbarak: “Voor al zijn sneren kreeg Johan Derksen 800.000 euro per seizoen”

tv Deze drie koppels strijden verder voor een eigen droomhuis in ‘Huis gemaakt’

De wedstrijd is nu écht begonnen. Van de negen koppels die enkele weken geleden startten aan ‘Huis Gemaakt’, zijn er nog drie over. Younes en Eline verbouwen hun huis verder in Beringen, Alexia en Emiel in Boortmeerbeek en Cedric en Anaïs in Antwerpen.

28 april