PORTRET. Carlo Bonte, volbloed gentleman uit ‘Stukken van Mensen’: “Britse royals waren jarenlang vaste klant”

TVHij lijkt steeds uit een doosje te komen. De minzame, hartelijke en tot in de puntjes gemanierde ‘Stukken van Mensen’-dealer Carlo Bonte (42). In het programma is hij betrekkelijk nieuw, maar zijn staat van dienst is dat allerminst. Hij verkoopt kunst in meer dan vijftig landen, lunchte met Margaret Thatcher en is geen onbekende bij de Britse royal family. Maar: “De jetset is een unieke wereld, maar op den duur heb je door dat je er nooit écht deel van zal uitmaken.”