PORTRET. Beursanalist Stefan Willems (29) woont bewust in het spotgoedkope Bulgarije: “Hier kom ik met 850 euro per maand perfect toe”

TV“Wie hier 1.000 euro per maand moet uitgeven, krijgt een prijs van mij. Want is dat gewoon onmogelijk, tenzij je naar het casino zou gaan.” Met die uitspraak is Stefan Willems (29) één van de opvallendste figuren in de nieuwe VRT-docureeks ‘FIRE’, waarin jonge renteniers in spe gevolgd worden. Willems verhuisde anderhalf jaar geleden naar het Bulgaarse bergdorp Bansko, om nog méér te kunnen sparen: “Van elke 100 euro die ik binnenkrijg, hou ik uiteindelijk nog 85 euro over om te beleggen.”