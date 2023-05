Portland komt verrassend uit de hoek en Jaap Reesema zorgt voor sexy vibes: dit was 'Liefde voor muziek’

TV ‘Luie’ Georges-Louis Bouchez houdt eer aan zichzelf en stapt op uit ‘Special Forces’: “Ik wil de groep niet meer straffen”

“Je bent dood gewicht voor de groep.” Het is de harde evaluatie van de passage van George-Louis Bouchez in ‘Special Forces: Wie Durft Wint’. Tijdens de eerste aflevering maakte het MR-boegbeeld zich allesbehalve populair met zijn gebrek aan inzet en ook deze keer frustreerde hij zijn medekandidaten mateloos. Bouchez hield dan ook de eer aan zichzelf en gooide de handdoek in de ring. Ook chefkok Nick Bril moest opgeven vanwege zijn knieblessures, en hij was lang niet de enige deelnemer die tot het uiterste werd gedreven.