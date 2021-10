Populairste merken bij autodieven zorgen meteen voor extreem spannende finale in ‘De Slimste Mens’

Eerlijk is eerlijk, het waren niet de drie kandidaten die de spits van het nieuwe ‘Slimste Mens’-seizoen afbeten die het verschil maakten. Dat deed ‘The Masked Singer’-verrassing Herman Brusselmans, als zanger verstopt in een reuzegrote kop van Van Looy en jurylid James Cooke, in galakostuum en feilloos op dreef. Marc-Marie Huijbregts hield zijn ‘ja-neen’-interventies, maar was zalig toen hij in de clinch ging met Dorianne Aussems over ‘de platipus’, een vogelbekdier dat in Australië leeft. Om te zwijgen over zijn ritueel om ochtendurine als schoonheidsproduct te gebruiken. En zijn ‘weetje’ dat er in elke jacuzzi een eetlepel ‘poep’ zit. Gelukkig voegde hij er aan toe dat dat ‘om en nabij’ is.