Populaire romantische reeks ‘Outlander’ krijgt een prequel, en de titel is al bekend

TV Na ‘charcute­rie met pe­ren’-kri­tiek van Marcel Vanthilt, maakt Kathleen Aerts debuut in de jury van ‘Regi Academy’: “Ik zal zeker zijn stijl niet volgen"

De basis van het VTM-2-programma ‘Regi Academy’ blijft in seizoen 2 behouden: Regi (46) gaat op zoek naar zijn nieuwe nachtegaal. Maar in de jury wordt er gewisseld. Niet langer zal Olivia Trappeniers voor de vrouwelijke touch zorgen naast zanger Jaap Reesema, producer Lester Williams en Regi zelf. Die plaats is nu weggelegd voor ex-K3 Kathleen Aerts (44), tevens een goede vriendin van Penxten. Niet alleen delen ze hun liefde voor muziek, maar ook die voor Zuid-Afrika waar ze beiden een woonst hebben. “Hij is me hier met een fles rode wijn komen smeken om ‘ja’ te zeggen”, lacht Kathleen in een nieuwe Showbits.

4 augustus