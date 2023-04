Populaire reeks ‘Dertigers’ krijgt tweede seizoen

De Eén-reeks‘ Dertigers’ volgt het reilen en zeilen van een vriendengroep in de Groene Gordel rond Brussel. Laura (Emma Moortgat), Nele (Sofie Joan Wouters), Jonas (Gilles Van Hecke), Ruben (Roman van Houtven) en Sami (Issam Dakka) leerden elkaar kennen in hun tienerjaren. Ze bouwden dan ook een onbreekbare band op bij de Chiro. Tien jaar later zien ze elkaar nog steeds als familie. Maar de personages Laura en Nele zijn échte zussen. Al zijn het twee volledig verschillende types. Zo is Laura al meer dan tien jaar samen met Jonas en kijkt ze uit naar een gezinsleven met een huisje, tuintje en een kindje. Maar of Jonas daar hetzelfde over denkt, is een ander verhaal. De andere zus, Nele, is eerder op zichzelf en vrijgevochten. Af en toe date ze wel met Marvin, maar voorlopig kiest ze bewust voor een kinderloze, open relatie.