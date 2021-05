Populaire Netflixserie ‘Lupin’ krijgt een derde seizoen

TV Mentissa uit Dender­leeuw is finalist van ‘The Voice’ in Frankrijk

9 mei Voor de Vlaamse Mentissa Aziza (21) komt de grote doorbraak in Frankrijk plots dichtbij. De zangeres neemt deel aan ‘The Voice - La plus belle voix’ in Frankrijk, waar ze het enorm goed doet. Zaterdag plaatste ze zich voor de finale. Het meisje won in 2014 ‘The Voice Kids' in België en maakte een goeie indruk in ‘The Voice of Holland’ in 2019.