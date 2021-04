Pommelien Thijs krijgt gastrol in telenovelle ‘Lisa’

Pommeliens personage Babette lijkt in de verste verte niet op haar rol als de schuchtere Caro in de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Babette is een zelfzekere zakenvrouw die haar mannetje weet te staan. Wanneer ze Gert (Bert Verbeke) ontmoet in koffiebar ’t Excuus, is er meteen een klik tussen de twee. Het wordt dan ook al gauw duidelijk dat hun ontmoeting niet bij één keer zal blijven.