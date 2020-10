POLL. Wie zijn volgens jou de Masked Singers? Raad hier mee

TV Karen Damen geobse­deerd door ‘The Masked Singer’: “Mijn schoonmoe­der weet wie in de pakken zit, ik moest het aan iemand kwijt”

10:11 Niels Destadsbader zei het onlangs nog: ‘The Masked Singer’ evenaart de proporties van ‘K3 zoekt K3' van vijf jaar geleden. Het is een even groot kijkcijferkanon en heel Vlaanderen leeft mee. En wat beide programma’s ook gemeen hebben: Karen Damen (45) heeft een plekje in de jury. “Die bedenking heb ik mezelf ook al gemaakt, maar volgens mij is dat puur toeval. Al ben ik wel trots dat ik van de twee programma’s deel uitmaak”, zegt Karen. Ze is nog niemand tegengekomen die nog niet gekeken heeft, zegt ze. “Onlangs zat ik iets te eten op een terras en een tafeltje verder hoorde ik twee oudere dames bezig over The Masked Singer. Ook mijn vriendinnen vertellen dat het bij de kapper hét gespreksonderwerp bij uitstek is.”