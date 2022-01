POLL. Wie verstopt zich volgens jou in de kostuums van ‘The Masked Singer’?

TV Nina Derwael danst met haar oma in ‘Dancing with the stars’

‘Dancing with the Stars’ is weer terug van even weggeweest. Deze week is het Friends & Family week. Iedereen nodigt iemand dierbaar uit om mee de dansvloer op te gaan. Nina Derwael (21) kiest haar lieftallige omaatje, en dat levert schattige beelden op. ‘Dancing with the stars’, zaterdag 15 januari om 20u55 op Play4 en GoPlay.

17:16