POLL. Wie kroont zich vanavond tot ‘De Slimste Mens Ter Wereld’?

Na toppresta­ties van vader Jan en zus Olga: dankt Ella Leyers haar 'Slimste Mens’-re­cord aan haar genen?

9:04 Vanavond weten we of actrice Ella Leyers (32) officieel ‘De Slimste Mens’ van 2020 wordt, al heeft ze die titel met een recordaantal van 18 deelnames sowieso verdiend. Ook vader Jan (62) en zus Olga (23) werkten destijds een succesvol parcours in de tv-quiz af. Toeval? Of gaan genetica en intelligentie volgens de wetenschap hand in hand? Wij polsten bij Prof. dr. Eric Legius, diensthoofd Centrum Menselijke Erfelijkheid aan het UZ Leuven. “Je wordt geboren met een zeker potentieel ter hoogte van de hersenen. Afhankelijk van het milieu waarin je belandt, kun je dat potentieel ontwikkelen of niet.”