POLL. Raad mee met de speurders: wie verschuilt er zich achter de maskers in ‘The Masked Singer’?

Streamz Strak in het pak: dit zijn onze favoriete kostuumdrama’s

Naar aanleiding van de nieuwe HBO-reeks ‘The Gilded Age’ op Streamz reizen we deze week in onze Kijkgids terug in de tijd met de strafste historische dramaseries van Netflix & co. Zet u schrap voor kreukvrije kostuums, realistische decors en een scherp oog voor detail met: het reilen en zeilen van de aristocratische familie Crawley (‘Downton Abbey’, Netflix), de geschiedenis van het Britse koningshuis (‘Victoria’, Disney+ en ‘The Crown’, Netflix) en een hilarische huisvrouw (‘The Marvelous Mrs. Maisel’, Prime Video).

