POLL. Na de onverwachte exit van Nele: wie is volgens jou ‘De mol’?

TV Gespannen sfeer in reünie van ‘De verraders’: werd Walter te duidelijk of wou Jamie-Lee gewoon van hem af?

Hoe blikken de deelnemers terug op ‘De verraders’? Dat komen kijkers te weten in een reünieaflevering donderdagavond. Het gaat er heftig aan toe en de sfeer is erg gespannen tussen de verraders onderling. Liep Walter te veel in de kijker en moest hij daarom uit het spel? Of speelde er iets anders bij Jamie-Lee?

31 maart