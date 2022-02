POLL. Het raden gaat verder: wie doet er écht mee aan ‘The Masked Singer’?

TV Sergio Herman en Wim Lybaert openhartig over hun jeugd en kinderen: “Ik wil niet dezelfde fouten als m'n ouders maken”

Tv-maker Wim Lybaert werd dinsdagavond mee op sleeptouw genomen in ‘Sergio Over De Grens’. Sergio nam zijn reisgezel mee naar een plek die hij wel heel goed kent: Nederland. Naast de Nederlandse keuken ontdekken, praten de twee ook over hun jeugd, viagra, schuldgevoelens en ‘De Columbus’. “Ik had het gehad. Vroeger ging mijn kaars uit op dag vier, maar na vier seizoenen was dat al op dag twee.”

8 februari