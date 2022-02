POLL. Doe mee met het speurdersteam: wie zit er verstopt achter de maskers in ‘The Masked Singer’?

TV Ella Leyers over het beeld dat anderen van haar hebben: “Mensen denken al snel dat ze mij kennen”

Ella Leyers had het in de aflevering van ‘Sergio Over De Grens’ onder meer over het beeld dat anderen van haar hebben. Volgens Ella zien mensen haar al snel als een flapuit en dat is een beeld dat eigenlijk helemaal niet klopt.

1 februari