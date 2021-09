Politie opent speurtocht naar vermist meisje in hotel in ‘Helden van Hier: Politie Oostende’

In de aflevering van vanavond wordt agente Mieke wordt opgeroepen nadat er een kindje is verdwenen in een hotel. De mama van het meisje van 4 jaar was vertrokken om frieten te gaan halen. Bij terugkeer lag haar vriend te slapen en was het kind verdwenen. “Dat is een heel andere oproep dan wanneer een kind verdwenen is op het strand of tijdens een wandeling. Je weet meteen dat er iets niet klopt. Mijn hart ging een paar slagen hoger omdat je niet weet hoe dit zal aflopen”, vertelt Mieke. De politie slaat alarm en start een zoektocht doorheen het hotel waarbij ze elk verdiep en elke kamer afspeuren.