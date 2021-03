Plottwist in eerste aflevering van ‘De Mol’: twee mollen in het spel en meteen iemand naar huis

TV‘De Mol’ is nog maar één aflevering ver en de makers zijn er alweer in geslaagd om iedereen op het verkeerde been te zetten. Het duurde zelfs tot aan de vooruitblik naar volgende zondag voor we ontdekten dat er in het eerste spel zelfs twee mollen aan het werk waren. Eén bij de originele groep, één bij de tien potentiële vervangers. Veel vroeger in de openingsaflevering, al na ruim een halfuur, vloog de eerste deelnemer naar huis. Jens werd vervangen door een elfde kandidaat, de 18-jarige student Noah.

Het moet gezegd worden, de ingreep om nog voor het vertrek van de tien kandidaten richting Duitsland één deelnemer te laten sneuvelen was een gouden ingeving van de Mol-makers. Net zoals de resem vrijstellingen die vielen voor de eerste echte eliminatie. En die door de kandidaten zelf min of meer werden bepaald. Wie een mindere indruk had over een concurrent, kon die rustig laten fluiten naar zijn eliminatie. Wat wellicht ook gebeurde in de ridderzaal, de kerker en de burchttoren. ‘De Mol’-spelers en -speelsters zijn immers ook ‘Mol’-kenners en spelen meteen hard en genadeloos. Niet te veel details prijsgeven, niet altijd ‘je ware en echte ik’ laten zien, foute signalen versturen. Terwijl de opdrachten net tot doel hadden om zo snel mogelijk zo veel mogelijk informatie los te weken. Hoe ver de kandidaten zich inleven? Héél ver. Jurist Kevin schrijft in het Arabisch in zijn Mol-boekje. Zijn aantekeningen gaat niemand kunnen inpikken. Flamencodanseres Samina noteert in het Spaans. Ook niet alledaags. Voor ‘de pot’, voor de harde centen, doen de Mol-spelers het al zeker niet. In de eerste aflevering ging al ruim 10.000 euro in rook op.

En dan zijn er nog de Mol-makers uiteraard die als de beste er op los ‘mollen’. We weten al jaren dat ze er alles aan doen om de kijker zo ver mogelijk van een concreet spoor te houden. Dat kunnen ze perfect, want ze starten de montage van hun aflevering met de einduitslag in het achterhoofd. En dus is na de eerste aflevering niks zeker. Al is nu wel duidelijk dat er van bij aanvang met zekerheid niet meer dan één kandidaat zou vervangen worden. En dat er een reserve-Mol mee opdraafde. Voor het geval dat... Maar, kreeg de Mol in de eerste eliminatieronde al dan niet gewild een vrijstelling? Of niet? Of zat hij of zij bij de zes die een groen scherm kregen? En kan Noah de Mol zijn?

Dit viel ons op bij de tien kandidaten:

Annelotte De Brandt (25)

Volledig scherm Annelotte. © Play4

Loopt nog steeds met het minder flatteuze ‘Lottiepoes’ door het leven. Speelt haar rolletje bij de paintballproef naar behoren. En gaat ook in de andere proeven eenvoudigweg voor de winst. Vindt de tip in de winkel met koekoeksklokken, geeft een goeie tip aan Jasmien en bezorgt Lennart een vrijstelling. Niet echt het werk van een Mol dus.

Dami Oguntubi (21)

Volledig scherm Dami, hier samen met Philip. © Play4

Tot aan de komst van Noah veruit de jongste van de groep. Speelt ook wat naïef. Of speelt die rol goed. Slaagt er in het openingsspel toch in om de ervaren Philip zover te krijgen dat hij in volle actie de medekandidaten met overbodige vragen lastigvalt via walkietalkie. Bezorgt later wel een vrijstelling aan Noah.

Jasmien Foré (30)

Volledig scherm Jasmien. © SBS

Is zeker niet de meest opvallende kandidate. Begint meteen met verzamelen van informatie. Wat een doorsnee Mol doorgaans niet hoeft te doen. Doet haar ding in de eerste proef, maar of ze daadwerkelijk raak schiet in de paintballproef is niet geweten. Brengt geld in het laatje tijdens de knuffelproef, want kan de namen van de drie paarden van Annelotte onthouden. Die sterke zet verbleekt wanneer ze later in de Spaanse helm kijkt zonder te zien dat daar de naam van Samina in staat. Verdacht...

Katrien Cuppens (39)

Volledig scherm Katrien. © SBS

Grijpt het spel meteen vast door met boog en pijl te scoren, iets wat Sven niet kan. Valt nadien op geen enkel moment nog in de prijzen en levert met andere woorden niets op voor de groepspot.

Kevin De Cooman (30)

Volledig scherm Kevin. © SBS

Knappe jurist die niet echt opvalt in de eerste aflevering. Weet niks over internationaal voetbal. Dat kan, maar is ergens ook wel verdacht. Pakt wel uit met de grappigste anekdote. Als stotteraar had hij het in z’n studententijd moeilijk met woorden die met de letter ‘K’ beginnen en daarom bestelde hij in de snackbar een broodje ‘smoske hesp’ in plaats van een broodje kip-curry.

Lennart Driesen (25)

Volledig scherm Lennart. © SBS

Heeft mogelijk op dezelfde schoolbank gezeten als Tommeke Bonnen, want spreekt nagenoeg perfect hetzelfde Kempens taaltje. Loopt onopvallend door de eerste aflevering. Altijd een signaal dat hij mogelijk lang gaat meespelen. Bezorgt Annelotte een vrijstelling en helpt Jasmien met een tip rond de koekoeksklokken. Lijkt nergens te mollen.

Philip De Cleen (51)

Volledig scherm Philip. © SBS

De heel erg intelligente, sympathieke, rotervaren speler van de groep. Werpt zich uiteraard op als vaderfiguur, maar moddert in de eerste proef toch maar wat aan. Doet ook niks goed bij de tweede proef en staat in de ridderzaal te kijken naar de speeldoos ‘Dokter Bibber’ zonder de link te leggen met chirurg Katrien. Heel gewiekst of mogelijk vreemd...

Samina Carremans (42)

Volledig scherm Samina en Dami. © Play4

Wie wat meewarig glimlachte bij de vaststelling dat Samina als flamencodanseres het vreemde eendje in de bijt was, is er al aan voor de moeite. Ze werpt zich al snel op als de leider van de groep en mag plaatsnemen in de ‘commandotoren’. Dat kan ook zo gepland zijn door de andere deelnemers, want veel invloed op het spel had Samina daar niet. Maar ze molt behendig door heel veel over haar dove hondje te vertellen tegen studente Dami, maar de cruciale info over de hoortest niet te vertellen. Bezorgt de groep wel de allereerste 500 euro met een goed antwoord op de vraag over Dami. Later kijkt ze evenwel flagrant over de croque die naast het plastic skelet ligt. Waardoor ze Sven geen vrijstelling geeft.

Sven Uyttersprot (41)

Volledig scherm Sven. © Play4

Een typisch Mol-geval van niet beter weten of niet beter kunnen. Lijkt zich in de eerste plaats vooral goed te voelen als kandidaat. Schiet opvallend slechter met pijl en boog dan de tengere chirurg Katrien. Laat zich in de koekoeksklokwinkel verleiden tot een slappe lach en saboteert zo, al dan niet gewild, zijn medespelers.

Gesneuveld:

Jens Zutterman, de 30-jarige schrijnwerker uit Ieper die in Westvleteren woont.

Volledig scherm Jens Zutterman moest De Mol al na een halfuur verlaten. © Play4

Vervangen door:

De 18-jarige student Noah.

Volledig scherm Noah. © Play4

In de pot:

Voor de groep: 2.700 euro

Verloren: 10.300 euro

Totaal: 13.000 euro

Beste spelers:

1. Annelotte

2. Katrien

3. Lennart

Hoogste Mol-gehalte:

1. Samina

2. Sven

3. Philip

