Plottwist bij ‘Big Brother’: enkel Julie mag sowieso haar verblijf in het huis verlengen

Ondertussen hebben de deelnemers aan ‘Big Brother’ dus met de Belgische Julie (34) een nieuwe huismeester. Zij won het spelletje met de eierhelm - ja, dat is a thing -, wat haar ook deze titel opleverde. Julie kan bijgevolg deze week niet geëlimineerd worden. Daarnaast mag ze het budget voor de boodschappen beheren en drie eigen huisregels bepalen. Julie beslist dat iedereen elke avond een persoonlijk verhaal moet delen, dat er iedere dag een kwartiertje ‘me-time’ is en dat er iedere dag door iemand anders moet worden gekookt. Michel (36) en Nick (30), die normaal de keuken bestieren, zijn vrijgesteld.

De nominaties

Hoewel de bewoners druk bezig zijn met wie ze eruit willen stemmen, hebben ze dat deze week niet in handen. Big Brother geeft - zonder dat de deelnemers het weten - z’n macht immers aan de kijkers. Zij mogen dit keer dus beslissen welke bewoners genomineerd zijn. En dat zijn deze keer geen twee, maar drie ongelukkigen. Wie afvalt tijdens de liveshow op donderdag, ligt - net als de voorbije weken - in handen van de fans. Wie mee wil stemmen om zijn of haar favoriet in het huis te houden, kan dat via goplay.be of rtlxl.nl doen.