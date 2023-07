“Plots onweerde het zo hard dat het beeld op zwart ging”: achter de schermen van ‘Vive le vélo’

TV Vrijgezel­len moeten kamer delen in ‘B&B zoekt lief’: “Of we gaan overeenko­men, dat weet ik nog zo niet”

In ‘B&B zoekt lief’ krijgt Nele in het paradijselijke Brazilië twee vrijgezellen over de vloer: Nikolaas en Peter. Helaas is de B&B volgeboekt, en moeten de heren noodgedwongen eenzelfde kamer delen. “Jullie zullen moeten overeenkomen en delen", besluit Nele. Maar daar staan haar aanbidders niet meteen om te springen. “Overeenkomen, dat weet ik nog zo niet", klinkt het twijfelend bij Peter. En dan moet hij nog kleren lenen van Nikolaas, want zijn koffer raakte zoek.