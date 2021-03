Plot twist bij ‘Big Brother’: enkel Julie mag sowieso haar verblijf in het huis verlengen

TV RECENSIE. ‘De Klas’: “De trauma’s van het middelbaar”

9 maart Onze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je hier hun mening. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘De Klas’, waarin een BV lesgeeft over een thema dat hem of haar nauw aan het hart ligt. In de de eerste aflevering had Dieter Coppens het over het belang van sociaal contact. De locatie van die les - een kille sportzaal - bracht enkele trauma’s naar boven bij onze recensent.