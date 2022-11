Play4 pakt uit met eerste seizoen van ‘Déjà vu’

TV Brecht en Dziubi stralen na hun ‘Blind ge­trouwd’-avon­tuur

Matching outfits en een stralende glimlach vanochtend bij Sven en Anke op Joe. Enkele maanden nadat ze volmondig ‘ja’ zeiden tegen elkaar tijdens ‘Blind getrouwd’, vormen Brecht en Dziubi nog steeds een powerkoppel. Nu hun afloop bekend is, mogen ze eindelijk samen in het openbaar verschijnen mét hun trouwring. Hun dichte familie en vrienden wisten al wel dat hun experiment slaagde, maar dat maakte het niet per se gemakkelijker. “Zo’n nieuws verspreidt zich heel snel, dus je wil dat niet verklappen. We wilden de afloop van het programma ook niet spoilen. Maar dat was wel echt een druk op onze schouders”, aldus Brecht. Gelukkig is die periode nu voorbij en dat vierden de tortelduifjes. Dziubi maakte een reservatie bij een restaurant.

15 november