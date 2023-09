Play 4 blijft op de sukkel: maar 203.000 kijkers voor James Cooke en ‘Extreme Makeover Vlaanderen’

tv Ben Crabbé presen­teert 30ste seizoen van ‘Blokken’: “Over die privétrap naar mijn eigen wc wil ik iets rechtzet­ten”

Jubileum voor Ben Crabbé (60). Deze week start de quizmaster aan zijn dertigste seizoen van ‘Blokken’. Over die drie decennia stelde Crabbé 217.500 vragen in meer dan 6.000 afleveringen. Daarvan miste hij er niet één, maar aan stoppen denkt hij voorlopig nog niet. In een zeldzaam gesprek heeft Crabbé het over zijn vaste routines, het geheim van het spelletje en komt hij ook nog eens terug op het opmerkelijke ‘trap’-verhaal dat over hem de ronde doet.